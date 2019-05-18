Губернатор Стамбула обещал помочь застрявшим в Турции морякам из Ростова

Streamline арестовали в Стамбуле летом 2018 года за долги прежнего владельца перед турецкими властями в размере 420 тысяч долларов. Долг перед экипажем сейчас составляет более 150 тысяч долларов. Несколько раз члены команды объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.Шесть членов экипажа, включая самого капитана корабля Бахмана Багирова, покинули судно без заработной платы и вернулись в Ростов. Оставшиеся шесть человек продолжают жить на корабле в ожидании денег. Они хотят вернуться домой, однако их не выпускают из порта Стамбула.