В ряде районов Ростовской области регоператор решил мусорную проблему

За время работы в регионе компания «ЭКОГРАД-Н» пополнила свой парк техники шестью мусоровозами, двумя мультилифтами, предназначенных для уборки КГО и строительных отходов. Мусоровозы направлены для осуществления работ в Аксае, Батайске и Азове. Также регоператор приобрел три мусоровоза задней загрузки грузоподъемностью 11,3 тонны, которые предназначены не только для уборки ТКО, но и для крупногабаритных отходов, погрузчик-фронтальный, который может быть использован для уборки КГО и строительных отходов. Работа всей техники контролируется при помощи систем ГЛОНАСС.