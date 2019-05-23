В ряде районов Ростовской области регоператор решил мусорную проблему

Posted 23 мая 2019, 11:26
Published 23 мая 2019, 11:26
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
За 6,5 месяцев работы «ЭКОГРАД-Н» значительно увеличил объем сбора и вывоза мусора, в том числе и из отдаленных населенных пунктов, входящих в зону Новочеркасского МЭОКа, в которых данная услуга вовсе не оказывалась.
Спецтехника регоператора выходит на маршруты ежедневно осуществляя непрерывный контроль за вывозом мусора и санитарным состоянием районов Новочеркасского МЭОКа. «ЭКОГРАД-Н» тщательно следит за чистотой площадок для контейнеров.
Кроме того, число обращений жителей указанных районов в единую диспетчерскую службу регоператора сократилось в 1,3 раза, что говорит о постепенном налаживании работы «ЭКОГРАД-Н». Снизилось и количество жалоб по поводу ошибок в квитанциях. Тем не менее, регоператор напоминает, что при получении некорректной квитанции стоит обратиться в абонентские отделы, адреса которых можно уточнить на официальном сайте.
За время работы в регионе компания «ЭКОГРАД-Н» пополнила свой парк техники шестью мусоровозами, двумя мультилифтами, предназначенных для уборки КГО и строительных отходов. Мусоровозы направлены для осуществления работ в Аксае, Батайске и Азове. Также регоператор приобрел три мусоровоза задней загрузки грузоподъемностью 11,3 тонны, которые предназначены не только для уборки ТКО, но и для крупногабаритных отходов, погрузчик-фронтальный, который может быть использован для уборки КГО и строительных отходов. Работа всей техники контролируется при помощи систем ГЛОНАСС.
Кроме того в районах Новочеркасского МЭОКа были установлены 200 евро-контейнеров объемом 1,1 кубометров.
Важно, администрации поселений оказывают поддержку в анализе эффективности графиков вывоза мусора, схемах действующих площадок накопления ТКО. Это позволяет региональному оператору держать на постоянном контроле их состояние, оперативно реагировать на жалобы населения.
Диспетчерская служба ООО «ЭКОГРАД-Н» осуществляет работу с 7.00 до 19.00 каждый день, без перерывов и выходных. Для получения консультации необходимо обращаться по телефону: 8 800 222 89 00, звонок бесплатный. Также на официальном интернет-ресурсе ekograd-n.ru можно ознакомиться с необходимыми документами, найти адреса и контакты обособленных подразделений, а также подать заявку-обращение в режиме онлайн, воспользоваться обратной формой обратной связи, или направить электронное письмо на [email protected] по всем возникающим вопросам.
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