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О своих дорогих иномарках рассказали главврачи больниц в Ростове

24 мая 2019, 11:11
Фото: pixabay.com
Главные врачи медицинских учреждений в Ростове-на-Дону рассказали о машинах, которые они имеют в собственности, следует из опубликованных деклараций.

Главный врач городской больницы № 1 в 2018 году заработал почти 16 миллионов рублей, но машины в собственности у него нет. Зато его супруга, заработавшая два миллиона рублей, владеет Mercedes-Benz GL 350.

Доход главного врача стоматологической поликлиники № 5 превысил 1,5 миллиона рублей. У него есть две квартиры, дом и участок, а также Porsche Cayenne. Стоимость нового такого автомобиля превышает пять миллионов рублей.

Фото: flickr.com

У главы учреждения «Стоматологическая поликлиника города Ростов-на-Дону» в собственности есть Audi Q5 и BMW X3. Стоимость новых моделей начинаются от трех миллионов и 2,4 миллиона рублей соответственно. Заработок главврача составил 2,1 миллиона рублей.

Машины Mercedes оказались в семьях главврачей поликлиники № 16 и детской городской поликлиники № 1. У главы детского санатория «Смена» из транспорта оказался только прицеп.

У начальника городского автотранспортного Центра здравоохранения оказались три машины ВАЗ, мотоцикл и Hyundai Accent. В минувшем году он заработал 960 тысяч рублей, в собственности у него есть жилой дом и два земельных участка.

Фото: flickr.com

Ранее RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона.

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