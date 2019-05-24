О своих дорогих иномарках рассказали главврачи больниц в Ростове

Главный врач городской больницы № 1 в 2018 году заработал почти 16 миллионов рублей, но машины в собственности у него нет. Зато его супруга, заработавшая два миллиона рублей, владеет Mercedes-Benz GL 350.
Доход главного врача стоматологической поликлиники № 5 превысил 1,5 миллиона рублей. У него есть две квартиры, дом и участок, а также Porsche Cayenne. Стоимость нового такого автомобиля превышает пять миллионов рублей.
У главы учреждения «Стоматологическая поликлиника города Ростов-на-Дону» в собственности есть Audi Q5 и BMW X3. Стоимость новых моделей начинаются от трех миллионов и 2,4 миллиона рублей соответственно. Заработок главврача составил 2,1 миллиона рублей.
Машины Mercedes оказались в семьях главврачей поликлиники № 16 и детской городской поликлиники № 1. У главы детского санатория «Смена» из транспорта оказался только прицеп.
У начальника городского автотранспортного Центра здравоохранения оказались три машины ВАЗ, мотоцикл и Hyundai Accent. В минувшем году он заработал 960 тысяч рублей, в собственности у него есть жилой дом и два земельных участка.
Ранее RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона.