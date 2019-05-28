Курортную полицию создадут на время туристического сезона в Ялте

Posted 28 мая 2019, 12:35
Published 28 мая 2019, 12:35
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
На курортный сезон в Крым приедут сотрудники МВД из других регионов, в общей сложности за период с 1 июня по 30 августа в регион прибудут 180 сотрудников полиции.
В специализированные отряды курортной полиции включат 27 сотрудников, в чьи обязанности будет входить не только охрана правопорядка, но информирование приезжих, в том числе иностранцев о достопримечательностях полуострова.
Отмечается, что подобный опыт уже был в Краснодарском крае, в Крыму по итогам сезона решат, нужна ли полуострову курортная полиция.
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