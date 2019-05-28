В России не добились полного импортозамещения

Эмбарго ввели еще пять лет назад и все это время в Россию из нескольких стран не поставляют мясо, рыбу и молочную продукцию. Власти попытались добиться импортозамещения, но, по мнению автора публикации, сделать это удалось только на бумаге. Журналисты «Новых известий» выяснили, как обстоят дела на самом деле.