В России не добились полного импортозамещения

Эмбарго ввели еще пять лет назад и все это время в Россию из нескольких стран не поставляют мясо, рыбу и молочную продукцию. Власти попытались добиться импортозамещения, но, по мнению автора публикации, сделать это удалось только на бумаге. Журналисты «Новых известий» выяснили, как обстоят дела на самом деле.
До введения запретов западными странами около 30% сыра, почти 15% ягод, 13,3% рыбы, 13,2% свинины на российском рынке поставлялись из других стран. Ограничения позволили освободить эти позиции для российских товаров.
Положительной динамики удалось добиться в импортозамещении свинины и птицы. Однако с другими категориями товаров дела обстоят хуже, в том числе пятая часть говядины является импортной. По рыбе, молочной продукции особых успехов нет, иностранных овощей, фруктов и ягод даже стало больше.
При этом за год в Россию из других стран на 30% больше стали ввозить яиц, меда и продукции животного происхождения.
Также за этот период зафиксировали значительный спад производства колбас, мяса птицы, рыбы и «молочки».
«Ожидаемых результатов не достигло изготовление сыров, так как хорошую продукцию делать в России очень дорого. Сыроварам приходится закупать качественное молоко в других странах. Качество и надежность отечественного оборудования у многих вызывает вопросы», — рассказала председатель комитета Торгово-промышленной палаты Москвы по инвестиционной среде для бизнеса Анна Вовк.
По ее словам, промышленные предприятия испытывают дефицит доступного и качественного сырья. Им приходится применять заменители, в результате чего часть продукции признается фальсификатом.
Издание пишет, что если на товаре написано «Сделано в России», то это не говорит о том, что продукция полностью независима от импорта.»