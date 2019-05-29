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Половина студентов вузов Ростовской области готова уйти в бизнес

29 мая 2019, 08:18
Фото: freepik / freepik.com
В Ростовской области 55% студентов вузов готовы начать свое дело в самом ближайшем будущем, сообщило региональное Законодательное собрание.

При этом 75% студентов уверены, что рано или поздно будут работать на себя, а не на работодателя.

Несмотря на то, что основная часть из опрошенных передумает при появлении первых трудностей, результаты опроса показывают, что молодежь не боится зависеть только от себя и заниматься предпринимательством.

Как показал опрос, восприятие предпринимательства у молодежи и состоявшихся бизнесменов разнится. Так, для студентов это, в первую очередь, риск и богатство, а для предпринимателей — тяжелый труд и ответственность.

Отмечается, что в Ростовской области планируют комплексно подойти к развитию предпринимательства. В частности, предлагается ввести уроки бизнеса уже в средней школе, увеличить поддержку стартапов и многое другое.

Напомним, Лигу акселераторов, которая объединит организации по обучению и развитию предпринимателей, создали в Ростовской области.

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