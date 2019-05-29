Половина студентов вузов Ростовской области готова уйти в бизнес

При этом 75% студентов уверены, что рано или поздно будут работать на себя, а не на работодателя.
Несмотря на то, что основная часть из опрошенных передумает при появлении первых трудностей, результаты опроса показывают, что молодежь не боится зависеть только от себя и заниматься предпринимательством.
Как показал опрос, восприятие предпринимательства у молодежи и состоявшихся бизнесменов разнится. Так, для студентов это, в первую очередь, риск и богатство, а для предпринимателей — тяжелый труд и ответственность.
Отмечается, что в Ростовской области планируют комплексно подойти к развитию предпринимательства. В частности, предлагается ввести уроки бизнеса уже в средней школе, увеличить поддержку стартапов и многое другое.
Напомним, Лигу акселераторов, которая объединит организации по обучению и развитию предпринимателей, создали в Ростовской области.