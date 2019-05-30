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Ремонт кровли поликлиники обойдется Новочеркасску в 3,7 млн руб

30 мая 2019, 08:36
Фото: pixnio.com
На ремонт кровли поликлиники в Новочеркасске выделили 3,7 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Объект расположен по улице Александровской, 72, подрядчиком стало ООО «СМП-161» из Ростова-на-Дону, это была единственная компания, участвовавшая в конкурсе.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен в течение 90 дней с момента подписания договора отремонтировать кровлю общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Средства на ремонт объекта культурного наследия, которым является здание поликлиники, выделили из городского бюджета.

Напомним, в Ростовской области на ремонт детских больниц выделили 6,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтируют компьютерный томограф в Таганроге и разработают проектную документацию по капитальному ремонту в детской поликлинике в Донецке.

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