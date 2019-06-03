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Метронидазол нашли в меде из Ростовской области

3 июня 2019, 08:31
Фото: referent61.ru
В произведенном на территории Ростовской области меде нашли метронидазол, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

Препарат относится к группе нитроимидазолов, которые используют для лечения и профилактики болезней пчел, но запрещен к применению из-за канцерогенных свойств.

Отмечается, что результаты исследований направили в Управление Россельхознадзора Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении опасного меда и его производителя.

Напомним, ядовитое вещество оксиметилфурфурал нашли в меде производства Ростовской области. Оксиметилфурфурал обладает токсичным действием и при попадании в организм человека пагубно влияет на нервную систему и приводит к образованию злокачественных опухолей.

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