Метронидазол нашли в меде из Ростовской области

Препарат относится к группе нитроимидазолов, которые используют для лечения и профилактики болезней пчел, но запрещен к применению из-за канцерогенных свойств.
Отмечается, что результаты исследований направили в Управление Россельхознадзора Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении опасного меда и его производителя.
Напомним, ядовитое вещество оксиметилфурфурал нашли в меде производства Ростовской области. Оксиметилфурфурал обладает токсичным действием и при попадании в организм человека пагубно влияет на нервную систему и приводит к образованию злокачественных опухолей.