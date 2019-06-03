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Ростовская модель Лопырева частично показала своего ребенка

3 июня 2019, 08:03
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева опубликовала снимок, на котором частично видно лицо ее ребенка, фотография появилась в Instagram девушки.

Ростовчанка написала, что сделала фото в честь Дня детей. На снимке ребенок в кепке обнимает мать, но из-за кепки лицо его частично скрыто.

Ранее Лопырева всегда накладывала картинки на лицо своего малыша, чтобы его не разглядели подписчики. Поклонники нашли схожесть сына с матерью.

Добавим, что отцом ребенка является Игорь Булатов, зять известного бизнесмена Самвела Карапетяна. Долгое время ростовчанка это скрывала, о беременности стало известно в 2018 году.

Известно, что бывшая супруга Булатова Татевик Карапетян полгода назад родила от него дочь. Сама девушка пока никак не комментировала радостное событие в жизни своего экс-супруга.

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