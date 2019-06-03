Ростовская модель Лопырева частично показала своего ребенка

Ростовчанка написала, что сделала фото в честь Дня детей. На снимке ребенок в кепке обнимает мать, но из-за кепки лицо его частично скрыто.
Ранее Лопырева всегда накладывала картинки на лицо своего малыша, чтобы его не разглядели подписчики. Поклонники нашли схожесть сына с матерью.
Добавим, что отцом ребенка является Игорь Булатов, зять известного бизнесмена Самвела Карапетяна. Долгое время ростовчанка это скрывала, о беременности стало известно в 2018 году.
Известно, что бывшая супруга Булатова Татевик Карапетян полгода назад родила от него дочь. Сама девушка пока никак не комментировала радостное событие в жизни своего экс-супруга.