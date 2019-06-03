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В Ростове почти 800 пострадавших дольщиков обеспечат жильем

3 июня 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону 773 граждан — пострадавших дольщиков — получат жилье в микрорайонах Красный Аксай и Вересаева, заявил заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

На пресс-конференции в Ростове заместитель главы Ростова Дикун ответил на вопросы журналистов о проблемных домах-долгостроях и пострадавших дольщиках. По его словам, дольщиков домов-долгостроев с низкой степенью готовности — 20% и менее будут расселять в другие многоэтажки.

«Крупные инвесторы в Ростове, которые уже застраивают перспективные районы города, включились в работу. Один из таких застройщиков обязался обеспечить жильем 773 дольщиков в микрорайонах Красный Аксай и Вересаева. В этом году уже обеспечили жильем 79 пострадавших дольщиков», — сказал Дикун.

До конца текущего года будут достроены два многоквартирных дома в микрорайоне «Красный Аксай», где обеспечат жильем 485 пострадавших дольщиков. Также реализация проекта в районе Левенцовский обеспечит жильем 200 обманутых дольщиков. В марте ввели в эксплуатацию десятиэтажку на улице Портовая, где квартиры получили 64 семьи. В ближайшее время достроят еще два многоквартирных дома на бульваре Комарова и в ЖК «Европейский».

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