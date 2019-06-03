В Ростове почти 800 пострадавших дольщиков обеспечат жильем

До конца текущего года будут достроены два многоквартирных дома в микрорайоне «Красный Аксай», где обеспечат жильем 485 пострадавших дольщиков. Также реализация проекта в районе Левенцовский обеспечит жильем 200 обманутых дольщиков. В марте ввели в эксплуатацию десятиэтажку на улице Портовая, где квартиры получили 64 семьи. В ближайшее время достроят еще два многоквартирных дома на бульваре Комарова и в ЖК «Европейский».