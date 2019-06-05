Бесплатные онлайн-консультации начали давать судебные приставы в Ростовской области

Проект «Правовая помощь онлайн» стартовал в Ростовской области в пилотном режиме в начале 2018 года. В настоящее время жители региона могут получить консультации представителей Пенсионного фонда, министерства информационных технологий и связи, министерства труда и социального развития, МВД, Роспотребнадзора и других структур.