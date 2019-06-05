Бесплатные онлайн-консультации начали давать судебные приставы в Ростовской области

Posted 5 июня 2019, 08:43
Published 5 июня 2019, 08:43
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Теперь все жители региона могут получить устное консультирование судебного пристава по видеосвязи на базе сети МФЦ.
Проект «Правовая помощь онлайн» стартовал в Ростовской области в пилотном режиме в начале 2018 года. В настоящее время жители региона могут получить консультации представителей Пенсионного фонда, министерства информационных технологий и связи, министерства труда и социального развития, МВД, Роспотребнадзора и других структур.
Отмечается, что региональный проект оказался очень востребованным, за первые пять месяцев 2019 года услугой воспользовались более 700 человек. Проект высоко оценили в Совете Федераций, им заинтересовались соседние регионы, в частности, изучить ростовский опыт приехали представители Краснодарского края.
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