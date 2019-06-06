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Премьера снятого в Ростовской области сериала пройдет 12 июня

6 июня 2019, 11:19
Фото: instagram.com/paveldrozdov
В День России пройдет премьера снятого в Ростовской области сериала «Смотритель маяка», сообщил в соцсети режиссер фильма Павел Дроздов.

Сериал начнут показывать 12 июня с 10.30 мск на телеканале НТВ.

Как пишет Дроздов, фильм стал для него важной картиной, ведь это шпионский детектив со скачками, погонями и подводными драками. Действие сериала «Смотритель маяка» разворачивается перед началом Первой мировой войны. Русским контрразведчикам поступает информация о том, что в Крыму противники готовятся совершить крупную диверсию. Для того, чтобы осуществить задуманное, в Россию тайно приезжает немецкий шпион и вербует местных жителей.

Всего в сериале 12 серий продолжительностью от 45 до 55 минут.

Сериал снимали в Ростовской области в поселке Мержаново на побережье Таганрогского залива в 2017 году. Жителей региона приглашали на участие в массовках.

Напомним, русскую версию корейского сериала снимали в Ростове,

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