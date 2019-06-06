Премьера снятого в Ростовской области сериала пройдет 12 июня

Сериал начнут показывать 12 июня с 10.30 мск на телеканале НТВ.
Как пишет Дроздов, фильм стал для него важной картиной, ведь это шпионский детектив со скачками, погонями и подводными драками. Действие сериала «Смотритель маяка» разворачивается перед началом Первой мировой войны. Русским контрразведчикам поступает информация о том, что в Крыму противники готовятся совершить крупную диверсию. Для того, чтобы осуществить задуманное, в Россию тайно приезжает немецкий шпион и вербует местных жителей.
Всего в сериале 12 серий продолжительностью от 45 до 55 минут.
Сериал снимали в Ростовской области в поселке Мержаново на побережье Таганрогского залива в 2017 году. Жителей региона приглашали на участие в массовках.