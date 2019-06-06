Премьера снятого в Ростовской области сериала пройдет 12 июня

Как пишет Дроздов, фильм стал для него важной картиной, ведь это шпионский детектив со скачками, погонями и подводными драками. Действие сериала «Смотритель маяка» разворачивается перед началом Первой мировой войны. Русским контрразведчикам поступает информация о том, что в Крыму противники готовятся совершить крупную диверсию. Для того, чтобы осуществить задуманное, в Россию тайно приезжает немецкий шпион и вербует местных жителей.