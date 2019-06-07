rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Боевую технику ЮВО доставили на Самбекские высоты для участия в «Армии-2019»

7 июня 2019, 12:19
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Боевую технику Южного военного округа привезли на Самбекские высоты в Ростовской области для участия в форуме «Армия-2019», сообщила пресс-служба ведомства.

Технику везли из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, для транспортировки использовали автомобили КамАЗ с тралами для перевозки тяжелой и гусеничной техники, седельные тягачи и железнодорожные эшелоны.

При этом передвижные мобильные посты военной автоинспекции обеспечивали по маршруту следования техники безопасность.

Одновременно военнослужащие 150-й мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Ростовской области, закончили подготовку статической площадки и приступили к укладке железобетонных плит для площадки динамического показа вооружения военной техники.

На мемориале воинской славы Самбекские высоты с 28 по 30 июня пройдет статический и динамический показ боевых возможностей современной техники. В статистическом показе будут задействованы более 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».

В динамическом показе предусмотрен пролет авиационных групп самолетов Су-30М2, Су-25СМ3 и вертолетов Ка-52 «Аллигатор», показательные выступления спецназа и многое другое. Кроме того, посетители увидят «Танковый вальс» восемью экипажами танков Т-72Б3, а также, ставший традиционным, показ «Летающего танка».

Материалы по теме
Почти пять тысяч ростовчан заберут в армию веснойПогибших в 1942 году воинов Красной армии захоронят в Ростове 7 мая
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28