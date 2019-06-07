Боевую технику ЮВО доставили на Самбекские высоты для участия в «Армии-2019»

Технику везли из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, для транспортировки использовали автомобили КамАЗ с тралами для перевозки тяжелой и гусеничной техники, седельные тягачи и железнодорожные эшелоны.
При этом передвижные мобильные посты военной автоинспекции обеспечивали по маршруту следования техники безопасность.
Одновременно военнослужащие 150-й мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Ростовской области, закончили подготовку статической площадки и приступили к укладке железобетонных плит для площадки динамического показа вооружения военной техники.
На мемориале воинской славы Самбекские высоты с 28 по 30 июня пройдет статический и динамический показ боевых возможностей современной техники. В статистическом показе будут задействованы более 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».
В динамическом показе предусмотрен пролет авиационных групп самолетов Су-30М2, Су-25СМ3 и вертолетов Ка-52 «Аллигатор», показательные выступления спецназа и многое другое. Кроме того, посетители увидят «Танковый вальс» восемью экипажами танков Т-72Б3, а также, ставший традиционным, показ «Летающего танка».