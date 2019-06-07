Боевую технику ЮВО доставили на Самбекские высоты для участия в «Армии-2019»

На мемориале воинской славы Самбекские высоты с 28 по 30 июня пройдет статический и динамический показ боевых возможностей современной техники. В статистическом показе будут задействованы более 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».