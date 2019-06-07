Бюджет Ростовской области на 2019 год скорректировали на 210 млн руб

Комитет по бюджету одобрил очередные поправки в областной бюджет, обусловленные поступлением средств на реализацию национальных проектов из федерального центра.
Из общей суммы 110 миллионов пойдут на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, 39 миллионов рублей — на переобучение и повышение квалификации работников предприятий, еще 22 миллиона рублей — на компенсацию расходов по оказанию медпомощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок.
С учетом одобренных поправок расходы областного бюджета на 2019 год составят 190,2 миллиарда рублей, доходы — 179,1 миллиарда рублей.
Принятие внесенных поправок запланировали на заседание областного Законодательного собрания 11 июня.
Напомним, в феврале доходы бюджета Ростовской области на 2019 год увеличили на пять миллиардов рублей за счет увеличения налоговых поступлений и получения дополнительных средств из федерального бюджета.