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Бюджет Ростовской области на 2019 год скорректировали на 210 млн руб

7 июня 2019, 07:28
Фото: kremlin.ru
На 210 миллионов рублей выросли параметры бюджета Ростовской области на 2019 год по доходам и расходам, сообщило региональное Законодательное собрание.

Комитет по бюджету одобрил очередные поправки в областной бюджет, обусловленные поступлением средств на реализацию национальных проектов из федерального центра.

Из общей суммы 110 миллионов пойдут на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, 39 миллионов рублей — на переобучение и повышение квалификации работников предприятий, еще 22 миллиона рублей — на компенсацию расходов по оказанию медпомощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок.

С учетом одобренных поправок расходы областного бюджета на 2019 год составят 190,2 миллиарда рублей, доходы — 179,1 миллиарда рублей.

Принятие внесенных поправок запланировали на заседание областного Законодательного собрания 11 июня.

Напомним, в феврале доходы бюджета Ростовской области на 2019 год увеличили на пять миллиардов рублей за счет увеличения налоговых поступлений и получения дополнительных средств из федерального бюджета.

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#Новости#Экономика
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