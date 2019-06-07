Бюджет Ростовской области на 2019 год скорректировали на 210 млн руб

Из общей суммы 110 миллионов пойдут на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, 39 миллионов рублей — на переобучение и повышение квалификации работников предприятий, еще 22 миллиона рублей — на компенсацию расходов по оказанию медпомощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок.