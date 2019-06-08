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Более 1 тысячи лотерейных билетов украл житель Ростова

8 июня 2019, 08:35
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя за кражу крупной партии лотерейных билетов, рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился бизнесмен с заявлением о краже. Он рассказал, что передал своему знакомому на реализацию почти 1,2 тысячи лотерейных билетов, после чего подозреваемый перестал отвечать на звонки.

«Размер ущерба составил почти 120 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 54-летний мужчина», — рассказали в полиции.

Отмечается, что билеты у фигуранта изъяли, а по факту произошедшего завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее гражданин Украины украл у ростовчанина паспорт, чтобы пересечь границу. В отношении него завели уголовное дело, ему грозит до двух лет колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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