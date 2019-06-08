Более 1 тысячи лотерейных билетов украл житель Ростова

В полицию обратился бизнесмен с заявлением о краже. Он рассказал, что передал своему знакомому на реализацию почти 1,2 тысячи лотерейных билетов, после чего подозреваемый перестал отвечать на звонки.
«Размер ущерба составил почти 120 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 54-летний мужчина», — рассказали в полиции.
Отмечается, что билеты у фигуранта изъяли, а по факту произошедшего завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее гражданин Украины украл у ростовчанина паспорт, чтобы пересечь границу. В отношении него завели уголовное дело, ему грозит до двух лет колонии.