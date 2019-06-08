Обвиняемого в сбыте наркотиков Голунова срочно госпитализировали

О некоторых несоответствиях в деле говорит и блогер Кристина Потупчик на своей странице в Фейсбук. По ее словам, сначала сотрудники полиции заявляли о том, что при себе у Галунов нашли пять пакетов с запрещенными веществами, а на экспертизу было отправлено - два пакета. Почему? Все дело в том, что позже в квартире журналиста обнаружили ее три пакета. Потупчик уверена, что всего у полицейских с собой было пять пакетов с наркотиками.