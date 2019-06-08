Обвиняемого в сбыте наркотиков Голунова срочно госпитализировали

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, в субботу ему уже предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители, со слов самого задержанного, подбросили ему два неизвестных пакетика, а МВД говорит - у мужчины при себе были пять свертков с порошком. Уже 7 июня в квартире Голунова сотрудники полиции обнаружили более пяти граммов кокаина, три пакета и весы.
На 37 граммов больше
«5.37 граммов кокаина по версии т.н. "следствия" хранил Иван Голунов дома. 5.37 граммов. На 0.37 граммов больше, чем полагается для осуждения за хранение "в особо крупных размерах". 5.37 граммов. То есть по рыночной московской цене больше 60 тысяч рублей. И еще сколько-то там мефедрона. Тысяч на 15. И вот корреспондент Медузы, проживающий в однушке в проклятом Новогирееве (это ВАО) за 25-30 тысяч в месяц легко так для удовольствия хранит наркоты на 80 тысяч, которую находят менты из ЗАО. 5.37 граммов», - пишет в Фейсбуке журналист «Эхо Москвы» Антон Красовский.
По словам Красовского, полиции следует отпустить Голунова под подписку и начать настоящее расследование в московском главке.
О некоторых несоответствиях в деле говорит и блогер Кристина Потупчик на своей странице в Фейсбук. По ее словам, сначала сотрудники полиции заявляли о том, что при себе у Галунов нашли пять пакетов с запрещенными веществами, а на экспертизу было отправлено - два пакета. Почему? Все дело в том, что позже в квартире журналиста обнаружили ее три пакета. Потупчик уверена, что всего у полицейских с собой было пять пакетов с наркотиками.
«И после того, как сотрудники УВД ЗАО г. Москвы якобы «нашли» эти пять пакетов в рюкзаке Голунова, они номинально приобщили к личному досмотру все пять, а по факту — только два, которые отправили на экспертизу. С оставшимися тремя поехали к Голунову домой. И повторно «нашли» их уже там. Причем у этой чехарды с числами есть документированные ими самими пруфы», - пишет Потупчик.
Сотрудники МВД опубликовали фотографии, которые якобы были сделаны в доме задержанного журналиста. Однако друзья и знакомые Голунова, неоднократно посещавшие жилище журналиста, усомнились в подлинности снимков. О фейковых фотографиях высказались друг задержанного Александр Уржанов и Ксения Собчак. Поэтому позже сотрудники ГУ МВД отреагировали на замечания насчет поддельных фотографий и объяснили произошедшее. По словам представителей полиции, при обследовании квартиры Голунова оперативники сделали один снимок, остальные фотографии были сделаны группой лиц, «на связь с которой проверяют сейчас самого задержанного». Публикации первых снимков назвали простой ошибкой, по этому факту сейчас в МВД проводится служебная проверка.
Выбивали показания?
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко заявила, что у Голунова есть следы избиения, о том же говорит и его адвокат. По словам Павла Чикова, утром 8 июня журналисту стало плохо в отделе полиции и ему вызвали скорую помощь. Медики заявили, что у Голунова сотрясение мозга, гематомы и подозрение на перелом ребер. Врачи потребовали немедленно госпитализировать задержанного, однако начальник следственной части отказал в этом. О срочной госпитализации говорили и медики второй бригады скорой помощи.
Во второй половине дня все-таки следовали дали добро на госпитализацию и Голунов был доставлен в 71 больницу Москвы, сообщил об этом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Журналист уже сдал срезы с ногтей и смывы с ладоней для экспертизы на предмет хранения или сбыта наркотиков, об этом рассказал ранее его адвокат. Результаты анализов пока неизвестны. Ранее адвокат Голунова рассказывал СМИ о том, что задержанный отказывался даже от воды в отделе полиции, так как боялся очередных провокаций.
Дело в отношении Голунова возбуждено по статье 30 (о приготовлении или покушении на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ). Сам Голунов считает происходящее провокацией и не признает вину. Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов известен своими расследованиями коррупции во власти.