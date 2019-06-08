Ростовчанка Лопырева похвасталась кольцом от Игоря Булатова

Фото было сделано во Франции, где Виктория находится на Чемпионате мира по футболу среди женщин. На снимке Виктория, которая являлась послом чемпионата мира по футболу 2018 года, демонстрирует безупречную прическу и макияж, при этом кисть руки девушки находится у ее лица. Поклонники звезды заметили на ее безымянном пальце красивое кольцо с большим бриллиантом. Одна из подписчиц спросила у Лопыревой, не Баскова ли кольцо. На что блондинка ответила, что кольцо подарил ей ее возлюбленный Игорь Булатов. При этом подписчики предположили, что кольцо может быть брендов Tiffany или Cartier.