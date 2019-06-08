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Ростовчанка Лопырева похвасталась кольцом от Игоря Булатова

8 июня 2019, 16:31
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Известная уроженка Ростова-на-Дону, ведущая и модель Виктория Лопырева, показала своим фолловерам кольцо с бриллиантом, снимок блондинка опубликовала в своем Instagram.

Фото было сделано во Франции, где Виктория находится на Чемпионате мира по футболу среди женщин. На снимке Виктория, которая являлась послом чемпионата мира по футболу 2018 года, демонстрирует безупречную прическу и макияж, при этом кисть руки девушки находится у ее лица. Поклонники звезды заметили на ее безымянном пальце красивое кольцо с большим бриллиантом. Одна из подписчиц спросила у Лопыревой, не Баскова ли кольцо. На что блондинка ответила, что кольцо подарил ей ее возлюбленный Игорь Булатов. При этом подписчики предположили, что кольцо может быть брендов Tiffany или Cartier.

Напомним, что несколько месяцев назад Виктория Лопырева родила сына Марка-Лео. Отцом ребенка оказался супруг Татевик Карапетян Игорь Булатов. При этом в 2017 году ростовчанка получила предложение о замужестве от Николая Баскова, на которое ответила согласием.

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