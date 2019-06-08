Водоканал в Ростове расторг контракты с несколькими управляющими компаниями

В одностороннем порядке «Ростовводоканал» прекратил сотрудничество с ТСЖ «Альтаир», «Зоологическая, 18», «Ника», «Черепахина». Также это коснулось ЖСК «Кавказ» и компании «Комфортсервис».
Отмечается, что причиной такого решения стали долги компаний. Они управляют домами на улицах Пушкинской, Зоологической, Еременко, Черепахина, Нансена, Петрашевского, проспекте Стачки.
Теперь владельцы квартир в этих домах будут платить напрямую «Ростовводоканалу».
Ранее появилась информация, что для покрытия дефицита бюджета администрация Новочеркасска возьмет кредит в размере 377 миллионов рублей.