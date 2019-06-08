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Водоканал в Ростове расторг контракты с несколькими управляющими компаниями

8 июня 2019, 06:47
Фото: pixabay.com
Компания «Ростовводоканал» прекратила сотрудничество с несколькими управляющими компаниями из-за долгов, сообщается на сайте организации.

В одностороннем порядке «Ростовводоканал» прекратил сотрудничество с ТСЖ «Альтаир», «Зоологическая, 18», «Ника», «Черепахина». Также это коснулось ЖСК «Кавказ» и компании «Комфортсервис».

Отмечается, что причиной такого решения стали долги компаний. Они управляют домами на улицах Пушкинской, Зоологической, Еременко, Черепахина, Нансена, Петрашевского, проспекте Стачки.

Теперь владельцы квартир в этих домах будут платить напрямую «Ростовводоканалу».

Ранее появилась информация, что для покрытия дефицита бюджета администрация Новочеркасска возьмет кредит в размере 377 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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