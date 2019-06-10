Победителями международных соревнований стали донские тхэквондисты

Свои силы в соревнованиях попробовала российская сборная, в составе которой были два представителя Ростовской области. Так, Алексей Денисенко, выступающий в категории до 68 килограммов, одержал победу в 5 поединках. Ему удалось одолеть соперников из Японии, Австрии, Франции, Уругвая и Хорватии.