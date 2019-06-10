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Победителями международных соревнований стали донские тхэквондисты

10 июня 2019, 14:21
Фото: donland.ru
Спортсмены из Ростовской области заняли первое место на международном турнире по тхэквондо, сообщили в правительстве региона.

Свои силы в соревнованиях попробовала российская сборная, в составе которой были два представителя Ростовской области. Так, Алексей Денисенко, выступающий в категории до 68 килограммов, одержал победу в 5 поединках. Ему удалось одолеть соперников из Японии, Австрии, Франции, Уругвая и Хорватии.

"Также золотую медаль завоевал Дмитрий Артюхов, выступая в категории до 74 килограммов. Он победил несколько соперников из Греции и Германии", - сказано в сообщении.

По словам министра спорта региона, спортсмены показали не только серьезную подготовку, но и богатый спортивный опыт. Соревнования состоялись в австрийском Инсбруке.

Ранее скалолаз из Ростовской области Вячеслав Проскурня стал победителем первенства России. Участниками соревнований стали 470 спортсменов из 38 регионов страны.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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