Скалолаз из Ростовской области победил в первенстве России

Проскурня выступал в дисциплине «боулдеринг» и завоевал золотую медаль. На втором месте оказался представитель Санкт-Петербурга, на третьем — Краснодарского края.
Первенство состоялось в Перми 8 июня, где также прошли всероссийские соревнования по скалолазанию. Участниками стали 470 спортсменов из 38 регионов страны.
На всероссийских соревнованиях Проскурня занял третьем место в дисциплине «трудность». Лидером оказался представитель Челябинской области.
Добавим, что «боулдеринг» заключается в преодолении коротких максимально сложных трасс небольшой высоты без страховки. Соревнования в «трудности» заключаются в прохождении длинной и сложной трассы.
Ранее спортсменка из Ростовской области Арина Браташенко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по парусному спорту