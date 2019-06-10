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Скалолаз из Ростовской области победил в первенстве России

10 июня 2019, 09:46
Фото: pixabay.com
Спортсмен из Ростовской области Вячеслав Проскурня стал победителем первенства России по скалолазанию, сообщает Федерация скалолазания России.

Проскурня выступал в дисциплине «боулдеринг» и завоевал золотую медаль. На втором месте оказался представитель Санкт-Петербурга, на третьем — Краснодарского края.

Первенство состоялось в Перми 8 июня, где также прошли всероссийские соревнования по скалолазанию. Участниками стали 470 спортсменов из 38 регионов страны.

На всероссийских соревнованиях Проскурня занял третьем место в дисциплине «трудность». Лидером оказался представитель Челябинской области.

Добавим, что «боулдеринг» заключается в преодолении коротких максимально сложных трасс небольшой высоты без страховки. Соревнования в «трудности» заключаются в прохождении длинной и сложной трассы.

Ранее спортсменка из Ростовской области Арина Браташенко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по парусному спорту

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