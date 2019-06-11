Бюджет Ростовской области пополнится на 220 млн рублей

Из 210 миллионов рублей, пополнивших региональный бюджет в текущем году, 110 миллионов рублей направят на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части поддержки фермеров и на развитие сельской кооперации.