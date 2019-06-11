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Бюджет Ростовской области пополнится на 220 млн рублей

11 июня 2019, 09:50
Фото: zsro.ru
Проект областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предполагает предусмотреть дополнительные поступления из федерального бюджета на 210 миллионов рублей, заявила во вторник на заседании Заксобрания замгубернатора — министр финансов Лилия Федотова.

Из 210 миллионов рублей, пополнивших региональный бюджет в текущем году, 110 миллионов рублей направят на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части поддержки фермеров и на развитие сельской кооперации.

На проект «Производительность труда и поддержка занятости» потратят 68 миллионов рублей. «Еще 22 миллиона рублей направят на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также на профилактические прививки указанным лицам», — сказала Федотова.

На пересадку органов потратят 2,5 миллионов рублей, на создание технопарков «Кванториум» направят 6,1 миллиона рублей.

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