Бюджет Ростовской области пополнится на 220 млн рублей

Из 210 миллионов рублей, пополнивших региональный бюджет в текущем году, 110 миллионов рублей направят на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части поддержки фермеров и на развитие сельской кооперации.
На проект «Производительность труда и поддержка занятости» потратят 68 миллионов рублей. «Еще 22 миллиона рублей направят на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также на профилактические прививки указанным лицам», — сказала Федотова.
На пересадку органов потратят 2,5 миллионов рублей, на создание технопарков «Кванториум» направят 6,1 миллиона рублей.