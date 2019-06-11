Ремонт в школе за свой счет заставили делать родителей будущих первоклашек в Ростове

Как сообщила бабушка одной из девочек, которая в сентябре пойдет в первый класс указанной школы, на прошедшем собрании-знакомстве родителям прямо заявили о необходимости провести ремонт за свой счет.
От родителей требуют снять старые обои, оштукатурить, наклеить новые обои или покрасить стены, заменить линолеум, провести воду, поставить раковину, купить 4-5 шкафов для одежды, занавески и прочие мелочи.
«Это что теперь, проблемы родителей? Школы уже не на бюджетном финансировании?», — задает вопрос бабушка будущей первоклассницы.
Пользователей ситуация возмутила. «С родителей никто не имеет права тянуть деньги. Это наказуемо. Прокуратура Вам в помощь», — написала одна из горожанок.
Некоторые высказались жестче. «Ну сдавали раньше на краску-побелку символические суммы, но не капремонт с покупкой мебели же! Это что за отжим беспредельный?», — прокомментировал один из жителей города.
Напомним, почти 20 миллионов рублей получат школы в Ростовской области, при этом 14 миллионов пойдут на закупку мебели и учебников для одной из школ Ростова.