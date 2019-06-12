В ГУФСИН Ростова рассказали подробности голодовки задержанного блогера

Подозреваемый в вымогательстве Гаспар Авакян, который находится под стражей, объявил голодовку. Блогера обвиняют в том, что он требовал взятку у двух сотрудников полиции из Аксая. Сам Авакян не признает вину, рассказывая о том, что его подставили правоохранители. Гаспар писал в соцсетях, что сотрудник полиции Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.
Адвокат Гаспара говорит, что за время нахождения в СИЗО он потерял шесть килограммов.
«Обвиняемый обратился к администрации следственного изолятора 6 июня, где он содержится, с заявлением о начале голодовки в связи с несогласием ведения его уголовного дела. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников СИЗО у обвиняемого нет», - рассказали в ГУФСИН.
В настоящее время он находится под ежедневным контролем работников медицинской части учреждения. Состояние его здоровья удовлетворительное.