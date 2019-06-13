Прямые авиарейсы появятся из Ростова в Баку в июле

Первый перелет состоится 6 июля, для этого направления задействуют самолеты «Сухой Суперджет 100». Стоимость перелета в одну сторону начинается от 12 тысяч рублей.
Отмечается, что в полете придется провести два часа. Вылет из Баку намечен на 12.50, прилет в Ростов — в 12.50, в обратном направлении самолет полетит в 15.00 и приземлится в 18.20.
«По спросу это направление очень популярно, при этом не только у россиян», — пояснили в компании.
Ранее эксперты рассказали, что цены на авиабилеты подорожали в среднем на 10%, количество перелетов в летний период не снизилось, однако бронировать билеты на курорты жители Ростовской области не спешат.