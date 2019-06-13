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Прямые авиарейсы появятся из Ростова в Баку в июле

13 июня 2019, 07:11
Фото: Consulbk/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Из Ростова-на-Дону в Баку появятся прямые авиарейсы, которые будут совершаться по субботам, сообщает компания «ИрАэро».

Первый перелет состоится 6 июля, для этого направления задействуют самолеты «Сухой Суперджет 100». Стоимость перелета в одну сторону начинается от 12 тысяч рублей.

Отмечается, что в полете придется провести два часа. Вылет из Баку намечен на 12.50, прилет в Ростов — в 12.50, в обратном направлении самолет полетит в 15.00 и приземлится в 18.20.

«По спросу это направление очень популярно, при этом не только у россиян», — пояснили в компании.

Ранее эксперты рассказали, что цены на авиабилеты подорожали в среднем на 10%, количество перелетов в летний период не снизилось, однако бронировать билеты на курорты жители Ростовской области не спешат.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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