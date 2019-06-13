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Жители Ростовской области на 20% стали чаще оформлять кредитки

13 июня 2019, 19:23
Фото: pixabay.com
За четыре месяца 2019 года банки в Ростовской области выдали 102 тысячи новых кредитных карт, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По числу выданных новых кредиток область заняла девятую строчку в топ-10 регионов-лидеров. Так, в сравнении с данными за аналогичный период 2018 года, число выданных жителям Ростовской области кредитных карт выросло на 22,3%.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где банки выдали за указанный период 248,6 199,6 тысячи единиц, третью — Краснодарский край, где было оформлено 157,9 тысячи карт.

«Самая высокая динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе–апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Республике Крым (+49,6%), Московской области (+36,1%), Ханты-Мансийском АО (+35,0%), Ставропольском крае (+34,8%), Москве (+32,3%) и Краснодарском крае (+32,0%)», — сказано в исследовании.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще покупать машины в кредит.

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