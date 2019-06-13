Жители Ростовской области на 20% стали чаще оформлять кредитки

«Самая высокая динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе–апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Республике Крым (+49,6%), Московской области (+36,1%), Ханты-Мансийском АО (+35,0%), Ставропольском крае (+34,8%), Москве (+32,3%) и Краснодарском крае (+32,0%)», — сказано в исследовании.