Неделя в Ростове: море отдали фсбшникам, голодающий блогер, 80 млрд руб на метро

В отношении него завели уголовное дело, так как, по версии следствия, он вымогал у директора автошколы «Развитие» и двух полицейских 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат. Авакян не признает вину и говорит о том, что полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 200 тысяч рублей за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем он сам попал под уголовное преследование.