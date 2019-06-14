Неделя в Ростове: море отдали фсбшникам, голодающий блогер, 80 млрд руб на метро

На этой неделе стало известно о подписании председателем правительства России Дмитрием Медведевым указа, согласно которому Погрануправлению ФСБ РФ по Ростовской области в пользование передали часть Азовского моря. В обособленное водопользование отдали часть акватории бухты Андреева Таганрогского залива.
В опубликованном документе говорится, что пограничники получили этот участок на 20 лет. Эти меры, по информации властей, необходимы для обороны страны. Теперь для гражданских лиц вход в эту бухту запрещен. Здесь могут находиться только пограничники.
В отношении него завели уголовное дело, так как, по версии следствия, он вымогал у директора автошколы «Развитие» и двух полицейских 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат. Авакян не признает вину и говорит о том, что полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 200 тысяч рублей за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем он сам попал под уголовное преследование.
По решению суда Авакян был арестован и переведен в СИЗО, где объявил голодовку. Его адвокат рассказал, что блогер потерял около шести килограммов, так как отказывается от еды и пьет только воду.
Пресс-служба регионального УФСИН прокомментировала эту ситуацию, назвав состояние арестованного удовлетворительным. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников СИЗО у Авакяна нет. Сейчас он находится под ежедневным контролем работников медицинской части учреждения.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на строительство метро в Ростове может потребоваться 75-80 миллиардов рублей. По его словам, сейчас идет обсуждение проекта с Москвой, решается каким будет метро, в том числе рассматривается вариант скоростного легкорельсового трамвая.
По поводу сроков глава региона рассказал, что строительство может начаться уже в 2021 году, площадь для размещения объектов первой ветки составит 1,3 тысячи гектаров. Это не первое высказывание по поводу метро, до этого Голубев рассказывал, что проектирование внеуличного транспорта начнется в середине 2020 года.
Он поручил до 15 июня подготовить план действий, которые нужно выполнить до начала проектных работ.