Пенная вечеринка: Большую Садовую в Ростове отмыли шампунем

Но нашлись и те, кому новые технологии уборки пришлись не по душе: «А никого не смущает что вся эта цивилизация смоется в Дон? Кто как, но воду потом ничто не очистит вот от такой „цивилизации“. Как пить?». «Не моют — разворовали, город — помойка, всех арестовать. Моют — отмывают деньги, всех арестовать, лучше бы лампочки в подъезды поставили», — ответил всем недовольным один из подписчиков.