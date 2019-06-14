Пенная вечеринка: Большую Садовую в Ростове отмыли шампунем

На снимке видно, что улицу Большую Садовую моют при помощи специального шампуня. Ростовчанам такой уличный клининг пришелся по душе. «Что-то новенькое! Вчера Садовую мыли с шампунем. Цивилизация дошла и до Ростова?», — подписал автор публикации. Один из подписчиков паблика предложил помыть еще и переулок Соборный из-за неприятного запаха на нем.
«Еще бы центральные улицы вымыли с „Доместос“, особенно в районе центрального рынка. Вонь, грязь, масляные пятна на асфальте, жарища. Одно желание — скорее уехать и искупаться. Как бы не хаяли, Суворовский, у нас тут рай», — поделилась мнением ростовчанка.
«Видать кто-то сильно намусорил», — пошутил другой подписчик. «В Москве так обычные дворы в спальных районах моют», — написал еще один комментатор.
Но нашлись и те, кому новые технологии уборки пришлись не по душе: «А никого не смущает что вся эта цивилизация смоется в Дон? Кто как, но воду потом ничто не очистит вот от такой „цивилизации“. Как пить?». «Не моют — разворовали, город — помойка, всех арестовать. Моют — отмывают деньги, всех арестовать, лучше бы лампочки в подъезды поставили», — ответил всем недовольным один из подписчиков.
Ранее стало известно, что на содержание Кировского района в Ростове потратят около 26 миллионов рублей.