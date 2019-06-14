В Сети появилось видео генеральной репетиции «Танкового вальса» в Ростовской области

Экипажи восьми танков Т-72Б3 и двух самоходных артиллерийских установок «Акация» отработали элементы, показом которых откроют форум «Армия-2019».
На двух площадках по четыре танка и одной САУ исполнят вальс, танго и менуэт, показав синхронное вождение под классическую музыку. Еще большее сходство с танцем вождению придают одновременные повороты корпуса и башен техники.
Кроме красоты, у танкового вальса есть и практическая значимость, а именно повышение мастерства вождения механиков-водителей, их умения управлять машиной в нестандартных ситуациях.
Напомним, форум пройдет в Ростовской области с 28 по 30 июня, кроме танкового вальса, посетители смогут увидеть уже ставший легендарным летающий танк. На «Самбекские высоты» уже привезли технику для участия в показах.