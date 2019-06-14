Высокие тарифы аэропорта Платов могут привести к росту цен на авиабилеты

Как сообщает программа «Бизнес-вектор», аэропортовый рынок России в 2018 году превысил 150 миллиардов рублей. Это стоимость обслуживания почти 207 миллионов пассажиров и обработки миллиона 170 тысяч тонн коммерческого груза. За последние три года объемы воздушных перевозок в России увеличились на треть. Но при этом аэропортов стало меньше.
«У нас очень серьезно сократилась сеть за последние 25-26 лет. В три раза сократилось количество населенных пунктов, которые имеют авиационную связь», — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Эксперт уверен, что это связано с экономическими проблемами, возникшими после распада СССР.
«Авиаперевозки резко стали менее востребованы и появились малоэксплуатируемые аэропорты, которые в скором времени закрылись. Часть аэропортов морально и технически устарела, часть — была отдана под застройку. Последние годы наблюдается обратная тенденция — открываются новые аэропорты, старые модернизируются. Со временем количество аэропортов будет расти», — сообщил аналитик Kupibilet.ru Андрей Лукашевич.
Рост пассажиропотока
В Ростовской области международный аэропорт Платов — первый в современной России международный аэропорт-миллионник, построенный с нуля, — был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. По итогам 2018 года пассажиропоток Платова составил 3,2 миллиона человек. В настоящее время рейсы из аэропорта Платов выполняют 24 авиакомпании. Среди них представлены все крупнейшие российские авиаперевозчики.
«Сейчас сняты все инфраструктурные ограничения на выполнение перелетов из Ростова-на-Дону и удовлетворен существующий спрос, с которым из-за технических ограничений не справлялся старый аэропорт. Это привело к скачкообразному опережающему росту пассажиропотока в 2018 году. В 2019 году тенденция роста пассажиропотока сохраняется как на внутренних, так и на международных линиях. Так, по итогам пяти месяцев работы общий рост пассажиропотока составил 3,5%. Для дальнейшего роста пассажиропотока необходимо повышение платежеспособного спроса населения, рост экономики в регионе», — следует из ответа пресс-службы аэропорта Платов.
Как подчеркнули представители аэропорта, в настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями.
«Из новых авиаперевозчиков — с апреля авиакомпания Smartavia (новое имя Nordavia) выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, в июле планирует также открыть направление на Москву. С июня авиакомпания „ИрАэро“ планирует начать выполнение рейсов Ростов-на-Дону — Баку. Возобновили перелеты в Салоники греческие авиакомпании Ellin Air и Aegean Airlines», — сообщили в компании.
Самый дорогой тариф
Однако не все так прекрасно в Датском королевстве. В феврале текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Платов невыгоден для авиакомпаний, так как цена за обслуживание, в ростовском аэропорту очень высокая. По его словам, правительство региона субсидирует перелеты (в этом году субсидии составят 254 миллиона рублей — прим. ред.), а аэропортовый комплекс задирает цены.
По словам опрошенных RostovGazeta экспертов, тарифы за обслуживание перевозок в Платове, действительно, самые дорогие, если не считать северные регионы.
«Он обогнал прежних лидеров — воздушные гавани в Симферополе, Сочи и Пулково в Петербурге. Однако, сложившаяся ситуация вполне объяснима. Аэропорт, во-первых, был построен с нуля к ЧМ-2018, поэтому не исключен тот факт, что с экономической точки зрения этот проект не был полностью обоснованным, во-вторых, это предприятие, где доля в 75% плюс одна акция принадлежит частной компании, которой сейчас необходимо отбивать вложенные средства», — говорит ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.
Эксперт считает, что сейчас у правительства Ростовской области безвыходная ситуация.
«Тарифы в аэропорту Платов крайне высокие, и от этого страдает рентабельность авиаперевозчиков, а в конечном итоге расходы перекладываются на авиапассажиров и цены за перелеты сильно возрастают. В условиях, когда шестой год подряд снижаются реальные доходы населения, рост цен на билеты особенно остро ощущается. Скорее всего, в этой связи не исключена какая-либо новая программа поддержки региональным аэропортам, в частности авиагавани Платов. Как показала практика, высокие тарифы, видимо, не дают плановых показателей, чтобы окупить проект в запланированные сроки, аналогично может произойти с новыми мерами поддержки», — подчеркивает эксперт.
Рост цен на билеты
Аналитик сервиса Kupibilet.ru Андрей Лукашевич также уверен, что строительство аэропортов — очень дорогая статья расходов, поэтому логично, что частные инвесторы стремятся отбить вложения как можно быстрее.
«Учтем также общую сложность планирования бизнеса в России в долгосрочной перспективе и то, что Ростов-на-Дону достаточно популярный для авиаперелетов регион. Предполагаю, что, скорее всего, авиакомпании и аэропорт смогут договориться о каких-то взаимно приемлемых условиях, а повышенные издержки переложат на конечных потребителей — включат в цену авиабилетов. Подобные ситуации будут всегда, когда аэропорт строится в основном не на государственные деньги», — сообщил Лукашевич.
Платов не остался в стороне и прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Аэропорт ведет системную работу по поддержке новых региональных рейсов. Если говорить конкретно, мы предоставляем авиакомпаниям скидки до 80% на новые маршруты и развивающиеся существующие прямые маршруты. В 2019 году аэропорт Платов предоставит авиакомпаниям таких скидок на сумму 559 миллионов рублей. Аэропортовые тарифы, которые не регулируются государством, в Платове одни из самых низких в стране. Кроме того, стоимость авиабилетов для пассажиров напрямую не связана с величиной аэропортовых сборов. Ценообразование в сфере пассажирских авиаперевозок полностью зависит только от маркетинговой стратегии авиакомпании и существующего спроса на то или иное направление (чем выше спрос — тем дороже билеты)», — следует из ответа пресс-службы аэропорта Платов.
В качестве примера в компании сравнили цены на авиабилеты с краснодарским аэропортом.
«Стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту Ростов-на-Дону — Москва на 19 июня (за 12 дней до вылета) составит 2 549 рублей, а на ту же дату та же авиакомпания из Краснодара предлагают билеты стоимостью от 2 652 рубля. Билет в сопоставимые даты (20 — 22 июня в зависимости от расписания) в Самару из Ростова-на-Дону обойдется в 3 557 рублей, из Краснодара — 5 201 рубль; в Уфу: из Ростова — 3 289 рублей, из Краснодара — 8 688 рублей. Во всех приведенных примерах речь идет о беспересадочном сообщении. Аналогичная ситуация и с зарубежными направлениями», — уточнили в пресс-службе.
Помощь аэропортам
Правительству России было предложено обнулить НДС на полеты в обход Москвы, чтобы забрать часть транзитных пассажиров у столичных гаваней в пользу Ростова, Екатеринбурга и Самары. Екатеринбурга, Самары. Стимулирующая прямые перелеты мера может вступить в силу уже с 1 июля.
«Если разница на сэкономленном НДС окажется значительно весомее, чем потери от больших затрат на топливо, времени полета и удобства для пассажиров, то авиакомпании будут тестировать этот способ экономии. Когда окажется, что все в этой схеме работает нормально, количество таких стыковок будет расти. Но может оказаться, что качество или цена обслуживания окажутся хуже московских, а стыковки — неудобными. Это должен быть долгосрочный эксперимент, минимум на несколько лет», — считает эксперт Андрей Лукашевич.
Сергей Катырин сообщил, что московский авиационный узел, конечно же, перегружен.
«У нас иногда между соседними городами на той же Волге попасть из города в город, кроме как через Москву, невозможно: по реке не ходят, по дорогам — далеко. В 2018 году было вложено 18 миллиардов рублей на развитие наземной инфраструктуры, строительство новых аэропортов, развитие авиации. Здесь предстоит серьезная работа. В первую очередь, это строительство новых аэропортов. России сейчас необходимо не менее 150-200 аэропортов, чтобы наладить авиационное сообщение», — уверен Сергей Катырин.