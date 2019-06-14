Высокие тарифы аэропорта Платов могут привести к росту цен на авиабилеты

«Аэропорт ведет системную работу по поддержке новых региональных рейсов. Если говорить конкретно, мы предоставляем авиакомпаниям скидки до 80% на новые маршруты и развивающиеся существующие прямые маршруты. В 2019 году аэропорт Платов предоставит авиакомпаниям таких скидок на сумму 559 миллионов рублей. Аэропортовые тарифы, которые не регулируются государством, в Платове одни из самых низких в стране. Кроме того, стоимость авиабилетов для пассажиров напрямую не связана с величиной аэропортовых сборов. Ценообразование в сфере пассажирских авиаперевозок полностью зависит только от маркетинговой стратегии авиакомпании и существующего спроса на то или иное направление (чем выше спрос — тем дороже билеты)», — следует из ответа пресс-службы аэропорта Платов.