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Житель Севастополя похитил и сжег заживо знакомого

15 июня 2019, 10:22
Фото: sevastopol.sledcom.ru
В Севастополе в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который похитили и поджег знакомого, сообщает УСКР по городу.

Происшествие случилось в декабре минувшего года, когда 30-летний фигурант вместе с двумя приятелями заманили в гараж знакомого под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Они угрожали ему резиновой палкой и заставили спуститься в подвал, где избили из-за невыполненных обещаний в сфере торговли.

«Мужчины облили бензином потерпевшего и подожгли, но поняли, что он может погибнуть, после чего потушили пламя. Далее они перевезли его в квартиру знакомой, где двое суток пытались оказать помощь», — сказано в сообщении.

Через несколько дней нападавшие отвезли мужчину в село Соколиное, где он скончался без квалифицированной медицинской помощи. Тогда фигуранты закопали тело на кладбище и сожгли его одежду.

Дело в отношении обвиняемого выделили в отдельное производство, после чего передали в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Сейчас идет розыск подельников мужчины.

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