Житель Севастополя похитил и сжег заживо знакомого

Происшествие случилось в декабре минувшего года, когда 30-летний фигурант вместе с двумя приятелями заманили в гараж знакомого под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Они угрожали ему резиновой палкой и заставили спуститься в подвал, где избили из-за невыполненных обещаний в сфере торговли.