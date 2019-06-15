Житель Севастополя похитил и сжег заживо знакомого

Происшествие случилось в декабре минувшего года, когда 30-летний фигурант вместе с двумя приятелями заманили в гараж знакомого под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Они угрожали ему резиновой палкой и заставили спуститься в подвал, где избили из-за невыполненных обещаний в сфере торговли.
«Мужчины облили бензином потерпевшего и подожгли, но поняли, что он может погибнуть, после чего потушили пламя. Далее они перевезли его в квартиру знакомой, где двое суток пытались оказать помощь», — сказано в сообщении.
Через несколько дней нападавшие отвезли мужчину в село Соколиное, где он скончался без квалифицированной медицинской помощи. Тогда фигуранты закопали тело на кладбище и сожгли его одежду.
Дело в отношении обвиняемого выделили в отдельное производство, после чего передали в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Сейчас идет розыск подельников мужчины.