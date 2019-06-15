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Жители Новочеркасска раскритиковали состояние дорог в городе

15 июня 2019, 06:54
Фото: pixabay.com
Жители Новочеркасска Ростовской области высказали в социальных сетях претензии по поводу состояния дорог на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

Наибольшую активность горожане проявили по теме дорог. В частности, горожане говорили о неудовлетворительном состоянии улиц Спортивная, Мацоты, Михайловская и Энгельса.

«На этих улицах пройдут работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия. Они намечены на третий квартал 2019 года», — рассказали в администрации.

Также стало известно, что в текущем году в Ростове по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 19 дорог, по 18 объектам работы завершатся уже к началу осени.

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