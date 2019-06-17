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Стали известны лучшие и худшие управляющие компании Ростова

17 июня 2019, 14:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону по итогам первого квартала 2019 года был составлен рейтинг лучших и худших управляющих компаний, сообщается на сайте региональной Госжилинспекции.

Для составления рейтинга ведомство использует несколько параметров, такие как площадь многоквартирных домов в обращении, число обращений и жалоб, число нарушений и количество неисполненных предписаний.

В общей сложности в рейтинг были включены 184 управляющие компании, осуществляющие деятельность в донской столице.

Так, лучшие показатели продемонстрировали компании ООО «УК Суворовец», ООО «ЧАДР», ООО УК «Екатерининский», ООО «УК Ростовские кварталы», ООО «Ростов-Дом», ООО УК «Арбат», ООО «Расчетный центр мкд Ленинского района», ООО УК «Константа», ООО УК ГБ, ООО «Южная управляющая компания».

в десятку худших управляющих компаний вошли ООО «УК Аллея», ООО «Альянс», ООО РостРУК, ООО «Жилстройсервис», ООО «УЮТ и КОМФОРТ», ООО «Престиж-сервис РНД», ООО «Основа», ООО УК «Делу время», ООО СУ-3 и ООО ДУ-3.

Ранее администрация Ростова-на-Дону обратилась в прокуратуру из-за возникших проблем с горячей водой в 240 домах города.

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