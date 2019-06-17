Выплаты в пользу бывшего директора «Цимлянских вин» отменил суд в Ростове

Суд постановил признать недействительными пункты, предусматривающие выплаты бывшему директору в случае прекращения действия трудового договора. Согласно указанным пунктам, Кулешов претендовал на выплату 10 миллионов рублей годовой зарплаты и 50 миллионов рублей в качестве компенсации.