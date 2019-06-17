Выплаты в пользу бывшего директора «Цимлянских вин» отменил суд в Ростове

Суд постановил признать недействительными пункты, предусматривающие выплаты бывшему директору в случае прекращения действия трудового договора. Согласно указанным пунктам, Кулешов претендовал на выплату 10 миллионов рублей годовой зарплаты и 50 миллионов рублей в качестве компенсации.
С иском выступили представители завода, заявив, что предоставленный Кулешовым трудовой договор является подделкой. Суд назначил судебную техническую экспертизу трудового договора, которую провело ООО «Криминалистическая экспертиза».
Решение суда об отмене пунктов договора вступит в законную силу через месяц.