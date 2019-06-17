rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выплаты в пользу бывшего директора «Цимлянских вин» отменил суд в Ростове

17 июня 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный суд Ростовской области отменил выплаты бывшему директору «Цимлянских вин» Евгению Кулешову, следует из документов картотеки суда.

Суд постановил признать недействительными пункты, предусматривающие выплаты бывшему директору в случае прекращения действия трудового договора. Согласно указанным пунктам, Кулешов претендовал на выплату 10 миллионов рублей годовой зарплаты и 50 миллионов рублей в качестве компенсации.

С иском выступили представители завода, заявив, что предоставленный Кулешовым трудовой договор является подделкой. Суд назначил судебную техническую экспертизу трудового договора, которую провело ООО «Криминалистическая экспертиза».

Решение суда об отмене пунктов договора вступит в законную силу через месяц.

Материалы по теме
В спиртохранилище «Цимлянских вин» нашли нарушения пожарной безопасностиСуд отказал «Цимлянским винам» в иске к компании, принадлежавшей Ванееву
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00