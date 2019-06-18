Пять террористов «Хизб ут-Тахрир» осуждены к 68 годам в Ростове

Судом доказано, что с 2014 по 2916 год Теймур Абдуллаев организовал в Симферополе деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. В состав организации входили брат организатора — Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Рустем Исмаилов и Айдер Салединов. Они пропагандировали деятельность своей ячейки, вовлекая больше людей. Кроме того, осужденные хранили дома книги, брошюры и другие материалы своей террористической организации, которые размещали в свободном доступе в Сети.