Пять террористов «Хизб ут-Тахрир» осуждены к 68 годам в Ростове

Posted 18 июня 2019, 12:01
Published 18 июня 2019, 12:01
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Судом доказано, что с 2014 по 2916 год Теймур Абдуллаев организовал в Симферополе деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. В состав организации входили брат организатора — Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Рустем Исмаилов и Айдер Салединов. Они пропагандировали деятельность своей ячейки, вовлекая больше людей. Кроме того, осужденные хранили дома книги, брошюры и другие материалы своей террористической организации, которые размещали в свободном доступе в Сети.
«В соответствии с приговором суда обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы строгого режима: Теймуру Абдуллаеву — 17 лет, Узеиру Абдуллаеву — 13 лет, Джемаденову — 12 лет, Исмаилову — 14 лет, Салединову — 12 лет», — рассказали в суде.
Ранее в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительному сроку заключения жителя Ингушетии Исмаила Агиева за участие в деятельности запрещенной в России группировки ИГ.