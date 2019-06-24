Резные заборы и берег Дона: в Ростовской области нашли самую красивую деревню

В хуторе восстановили архитектуру многих домов казаков, курени. Здесь действует комиссия, которая определяет, насколько хорошо хозяева ухаживают за участками. Учитывается и цветовая гамма домов, все должны быть покрашены в зеленый, желтый, голубой, белый. Лучшие владельцы получают материальное поощрение по итогам квартала и года.