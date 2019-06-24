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Резные заборы и берег Дона: в Ростовской области нашли самую красивую деревню

24 июня 2019, 15:34
В воскресенье хутор Старозолотовский в Константиновском районе получил титул самых красивых деревень и городков мира. Помимо Старозолотовки, такое звание получили 11 деревень России.

Однако все они, в основном, на севере: в Архангельской, Ярославской областях, вокруг Байкала. Старозолотовка, которая стоит на берегу Дона, стала первой признанной красивой деревней на Юге РФ.

В хуторе восстановили архитектуру многих домов казаков, курени. Здесь действует комиссия, которая определяет, насколько хорошо хозяева ухаживают за участками. Учитывается и цветовая гамма домов, все должны быть покрашены в зеленый, желтый, голубой, белый. Лучшие владельцы получают материальное поощрение по итогам квартала и года.

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