Новые районы и скоростные трамваи: каким будет Ростов в 2049 году

Я неоднократно ходил из каждого района в другие. До аэропорта из центра, в Западный из центра, на Северный. А почему нет? У нас очень компактный город, если мы считаем, что расстояния большие, то тут два варианта. Я позволю себе быть грубым. Это либо невежество, когда люди не понимают, что пройти 10 километров — это полезно для здоровья. Либо социология. Без обид в чью-либо сторону, но статистика такова, что у нас много ребят приехали из области, из деревень или малых городов. Это хорошо, это молодая энергия, но это люди, у которых нет запроса к городу. Соответственно, если люди выросли в малых поселках, то для них 1 километр — это конец их деревни, и, конечно, Северный — это далеко. Без плохих слов, это просто как факт.