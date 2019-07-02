Новые районы и скоростные трамваи: каким будет Ростов в 2049 году

Posted 2 июля 2019, 17:50
Published 2 июля 2019, 17:50
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Каким может быть город к этому времени, корреспонденту RostovGazeta рассказал директор автономной некоммерческой организации урбанистических решений «Фабрика города» Михаил Векленко.
КТО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Без стратегического видения Ростова, например к его 300-летию, мы не можем принимать качественных решений по целому ряду вопросов, в том числе транспортных, архитектурных. Для этого видения нужно планомерно нарабатывать массив знаний, данных, идей и разработок. Может ли чиновник, который работает короткий период времени, этим заниматься? Не думаю. На то он и входит в исполнительную власть, то есть реализацию уже сформированного понимания города. Может быть, это должен быть коллектив легитимных культурных деятелей, у которых будут на это полномочия. Это могут быть люди, к которым прислушиваются, которые доказали на практике, что они что-то знают. Плюс они здесь проводят свою жизнь, а не просто приезжают на работу.
Я бы предложил в Донской публичной библиотеке, которая сегодня по сути является главным культурным центром города, открыть направление Ростов-300. Если эта тема будет озвучиваться в библиотеке, то со временем о ней будет знать весь город. А так как у нас времени достаточно, то к 300-летию, может быть, что-то и сделаем.
В частности у меня и моего коллектива есть целый ряд идей. Я готов защищать, объяснять, обсуждать. Но если мы в обсуждении придем к другим выводам — я к этому тоже готов. Я знаю целый ряд людей с очень достойными и проработанными, практически применимыми идеями для города. Важно, чтобы мы все нашли общий баланс, чтобы город был удобен для всех: местных жителей, туристов, предпринимателей, инвесторов.
ТРАНСПОРТ
В приоритете не автомобилисты, а пешеходы
Если мы делаем город для автомобилистов, то мы делаем ограниченный город только для них. Люди, которые не пользуются автомобилями, чувствуют определенную ущемленность. При этом, если мы делаем приоритетным общественный транспорт, то это тоже не полноценная история, потому что есть люди, которые не пользуются общественным транспортом: те же автомобилисты или пешеходы. Поэтому пешеходы — это логический вывод, результат того, что мы делаем город удобным для всех: пешеходы потом садятся на общественный транспорт, они же едут на машинах, они ходят пешком. Они же, к сожалению, ломают ноги и ездят на колясках. Они же иногда привязаны к коляскам. Они же иногда рожают прекрасных детей и долгий период ходят с колясками. Это логика, которая охватывает всех и каждого.
При приоритете пешехода все получают плюсы, людям становится комфортнее жить. Горожанам удобнее перемещаться — они больше выходят на улицу, это развивает экономику. Более экономически эффективный город — более удобный. Это город, в котором легче тратить деньги.
Когда мы делаем город безбарьерным, то больше людей могут прогуляться или проехать на велосипеде, соответственно, часть горожан тем самым уходит из машин и автобусов. Следом нужно улучшать общественный транспорт, и только когда есть альтернатива, стоит ограничивать движение автомобилей.
Пешие пути
Ростов очень компактный город, это самый компактный миллионник России. Соответственно, он очень легок для организации пешеходного и велосипедного движения.
Я неоднократно ходил из каждого района в другие. До аэропорта из центра, в Западный из центра, на Северный. А почему нет? У нас очень компактный город, если мы считаем, что расстояния большие, то тут два варианта. Я позволю себе быть грубым. Это либо невежество, когда люди не понимают, что пройти 10 километров — это полезно для здоровья. Либо социология. Без обид в чью-либо сторону, но статистика такова, что у нас много ребят приехали из области, из деревень или малых городов. Это хорошо, это молодая энергия, но это люди, у которых нет запроса к городу. Соответственно, если люди выросли в малых поселках, то для них 1 километр — это конец их деревни, и, конечно, Северный — это далеко. Без плохих слов, это просто как факт.
Я бы рассмотрел, а как мы можем продлить Пушкинскую на восток и на запад. Можем ли мы, например, через всю Нахичевань пройти пешком. Непрерывно, через парк Революции или без него. Можем ли мы построить пешеходный мост над вокзалом от Пушкинской в Железнодорожный район. Я не утверждаю, что мы должны, но можно поднять эти вопросы.
Метротрам и автобусы
Транспортная система не состоит из предприятий, которые зарабатывают деньги. Транспортная система — это основа функционирования эффективного города. Если он двигается, тогда экономика развивается. Если город стоит в пробках — с экономикой ничего не произойдет.
Ключевая позиция — это скоростной неавтомобильный рельсовый транспорт (Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что его проектирование начнется в середине 2020 года — RostovGazeta). В Ростове его иногда называют скоростным трамваем, иногда метротрамом, иногда легким метро. Суть в том, что это скоростной рельсовый транспорт, который 80-90% времени идет по земле, но при этом где-то он будет пересекать реку по эстакадам над водой (Темерник в первую очередь), где-то идти тоннелями под ЖД (Нансена).
Что касается городов, транспортная система которых может быть применена к Ростову, то Берлин — не в чистом виде. Куча таких городов: Прага в Чехии, Вроцлав в Польше, Будапешт, да почти любой европейский город с трамваями возьми — бери эту транспортную систему и радуйся жизни. Просто там есть качественный транспорт, на который ты можешь рассчитывать и который работает по расписанию. И никаких вопросов не будет: мало автобусов или много. Потому что существует расписание и в целом иной подход к планированию перевозок.
Светофоры должны быть зелеными
Первое — пешеходные переходы должны быть настроены так, чтобы люди не стояли больше одной минуты. Чтобы понять, о чем я говорю, сходите на перекрёсток Соборного и Горького, посмотрите, сколько там стоит человек, прежде чем перейти дорогу.
Второе — светофоры. Я зимой и весной ездил на машине и обращал внимание на то, что они абсолютно не настроены ни под кого. Есть система так называемой «зеленой волны» (При ней автомобиль, который едет с разрешенной скоростью, не стоит на «красном»). Мне кажется, у нас везде «красная волна».
Настройки светофоров должны быть едиными по всему городу. Должно быть понятно, что если вы едете на машине или автобусе по проспекту Стачки со скоростью, например, 55 км/ч (транспортники должны ответить, какая точно), должна быть «зеленая волна». Мне не надо резко стартовать и ехать 90, чтобы успеть проскочить светофор, как это происходит с Сокола до Переходного моста. Если я не превышаю, то не попадаю в «зеленый». То же самое на Будённовском, от Текучева до Лермонтовской.
АРХИТЕКТУРА
Районы-кварталы
Архитектурное и культурное наследие восхищает всех гостей. Говорю это совершенно уверенно, лично проводил экскурсии по городу и области разным людям из других городов и стран. Будь то азиаты или европейцы, южно-американцы или россияне, все без исключения восхищаются красотой Ростова.
Опять же, когда люди из тех же деревень, из Москвы, или даже с Северного приезжают работать на позиции людей, принимающих решения, они говорят, что старый центр — это старье. Но почему-то, когда мы едем в Европу, то смотрим, как это красиво и хотим тоже самое. Просто нужно починить его, понять, как запустить там экономику, оживить. Взять ответственность и навести порядок дома.
Да, надо обозначить границы: где старый Ростов и мы не будем строить, а где будем. Надо разделить город не по этим ужасным районам — Ленинский, Октябрьский и так далее — а по факту, географически и культурно, если хотите.
Безумие какое-то, как разделены эти районы. Пойдите на Красноармейскую/Островского, станьте напротив двух сквериков и посмотрите: почему лампочки разного цвета, почему забор какой-то нарисовался. Вы будете стоять и думать, как в двух кварталах одного и того же сквера, построенных в один год, разные лампочки. Почему до ЧМ лампочки вообще никогда не горели (или горели максимум два-три раза за всю историю) в квартале между Островского и Буденновским, а между Островского и Халтуринским горели, и люди, соответственно, обжили эту территорию. Почему так? Оказывается по Островского идет линия разделения Ленинского и Октябрьского районов.
А как они появились? В 30-е годы объединяли Ростов с Нахичеванью и включали зону перспективного развития между ними, начали застраивать. Линейкой и карандашом разделяли районы, согласно количеству партийных работников, живущих на той или иной территории города. То есть иногда какой-то закуток попадал туда, чтобы все было сбалансировано и можно было принимать решения. Это тогда было заложено, а мы сегодня видим эти странные лампочки и живем в той действительности, когда были приняты эти решения. Я не говорю, хорош или плох был Советский Союз, я говорю о том, что если мы говорим с позиции города, то есть два пути: либо мы выделяем Старый Ростов и отдельно Большой центр (там же площади Ленина и Комсомольская), Нахичевань. Либо мы возьмем Старый Ростов (Красноармейская, Сиверса, Театральная) и там будут одни регламенты: использования территории, благоустройства, архитектуры, высотности. И отдельно выделить памятники и кварталы с более жёсткими правилами, чтобы сохранить атмосферу.
Здесь была крепость (История Ростова-на-Дону берет свое начало с момента основания Темерницкой таможни в 1749 году. Позже была построена крепость, названная в честь святого Дмитрия Ростовского -RostovGazeta). Почему бы не восстановить линии ее в парках, на дорогах, в зданиях?
Прилетаешь в Берлин, там стоит Берлинская стена. Не целая стена, а элементы, линии, напоминающие об этой истории, непростой и тяжелой. А мы вообще гордимся этой крепостью, считаем годом основания города. Но где это, кроме даты?