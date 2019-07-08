Три ветропарка будут построены в Ростовской области в 2019 году

В настоящее время в Ростовской области реализуется несколько проектов в области ветроэнергетики, их внедрением занимается Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе «РОСНАНО» и «Фортум».
Так, до конца 2019 года в Каменском и Красносулинском районах планируется возвести три ветропарка — «Каменская ВЭС», «Сулинская ВЭС» и «Гуковская ВЭС». Их суммарная мощность составит 300 мегаватт.
Проектно-изыскательные работы уже завершены, ведутся работы по технологическому присоединению ветропарков к электросетям. До конца июля власти области ожидают получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации.
Ранее УК «Ветроэнергетика» и Ростовская область заключили соглашение по строительству ветропарков, на проект планировалось направить 70 миллиардов рублей.
В конце 2018 году на территории Ростовской области при участии испанской Windar Renovables, РОСНАНО и «Северстали» было запущено производство стальных башен для ветроэнергетических установок.
По мнению Василия Голубева, Ростовская область является российским лидером в сфере развития «зеленой энергетики». Он отметил, что в 2019 году в регионе также будут запущены еще два производства по голландской технологии Лагервей (башни, гондолы, генераторы). По словам губернатора, объем инвестиций в проекты составит 2,9 миллиарда рублей рублей.