Три ветропарка будут построены в Ростовской области в 2019 году

По мнению Василия Голубева, Ростовская область является российским лидером в сфере развития «зеленой энергетики». Он отметил, что в 2019 году в регионе также будут запущены еще два производства по голландской технологии Лагервей (башни, гондолы, генераторы). По словам губернатора, объем инвестиций в проекты составит 2,9 миллиарда рублей рублей.