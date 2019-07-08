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Posted 8 июля 2019, 09:13

Published 8 июля 2019, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

В Таганроге водитель иномарки ночью сбил девушку и сбежал

8 июля 2019, 09:13
Сюжет
Эксклюзив
В Таганроге Ростовской области в субботу ночью водитель наехал на девушку и скрылся с места происшествия, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Авария произошла в 2.30 в субботу возле дома № 2/5 по улице адмирала Крюйса. Неустановленный водитель автомобиля Nissan сбил девушку, которая шла по пешеходной зоне. После совершения ДТП нарушитель скрылся, пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.

«Ведется розыск водителя в настоящий момент. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

Ранее пятеро детей пострадали при столкновении иномарки с ЛЭП под Ростовом.

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