В Таганроге водитель иномарки ночью сбил девушку и сбежал

Posted 8 июля 2019, 09:13
Published 8 июля 2019, 09:13
Modified 17 сентября 2022, 16:13
Updated 17 сентября 2022, 16:13
Авария произошла в 2.30 в субботу возле дома № 2/5 по улице адмирала Крюйса. Неустановленный водитель автомобиля Nissan сбил девушку, которая шла по пешеходной зоне. После совершения ДТП нарушитель скрылся, пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.
«Ведется розыск водителя в настоящий момент. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.
Ранее пятеро детей пострадали при столкновении иномарки с ЛЭП под Ростовом.