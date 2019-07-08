В Таганроге водитель иномарки ночью сбил девушку и сбежал

Авария произошла в 2.30 в субботу возле дома № 2/5 по улице адмирала Крюйса. Неустановленный водитель автомобиля Nissan сбил девушку, которая шла по пешеходной зоне. После совершения ДТП нарушитель скрылся, пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу с различными травмами.