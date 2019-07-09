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Поддерживать и опекать производителей сельхозтехники продолжат в Ростовской области

9 июля 2019, 10:32
Фото: donland.ru
В Ростовской области продолжат поддерживать и опекать производителей сельскохозяйственной техники, сообщило региональное правительство.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Разговор состоялся на международном промышленном форуме «Иннопром-2019»в Екатеринбурге, стороны обсудили ряд важных вопросов.

В частности, губернатор рассказал Козаку о ходе реализации проектов по переводу транспорта на газомоторное топливо и созданию предприятий ветроэнергетики. Оба проекта являются чрезвычайно важными для региона и их реализация находится на контроле властей.

Что касается господдержки производителей сельхозтехники, то Голубев подчеркнул, что стабильное развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения является приоритетным для региона. По словам губернатора, тема сохранения господдержки предприятий сельхозмашиностроения находится на рассмотрении и решение должно быть найдено.

Напомним, реализацию национальных проектов обсудил Василий Голубев в ходе встреч в Москве и Санкт-Петербурге.

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#Новости#Экономика
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