Поддерживать и опекать производителей сельхозтехники продолжат в Ростовской области

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Разговор состоялся на международном промышленном форуме «Иннопром-2019»в Екатеринбурге, стороны обсудили ряд важных вопросов.
В частности, губернатор рассказал Козаку о ходе реализации проектов по переводу транспорта на газомоторное топливо и созданию предприятий ветроэнергетики. Оба проекта являются чрезвычайно важными для региона и их реализация находится на контроле властей.
Что касается господдержки производителей сельхозтехники, то Голубев подчеркнул, что стабильное развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения является приоритетным для региона. По словам губернатора, тема сохранения господдержки предприятий сельхозмашиностроения находится на рассмотрении и решение должно быть найдено.
Напомним, реализацию национальных проектов обсудил Василий Голубев в ходе встреч в Москве и Санкт-Петербурге.