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Причины появления звуков взрывов не могут выяснить власти Волгодонска

9 июля 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Волгодонска Ростовской области попросили не беспокоиться из-за звуков взрывов, сообщили в городской администрации.

Громкие хлопки, похожие на раскат грома или взрыва услышали жители поселка Зимовников, Константиновска, села Дубовское и Волгодонска. Управлению ГО и ЧС не удалось выяснить причину появления звуков.

«Все предприятия в вышеуказанных населенных пунктах работают в штатном режиме. Это касается и Ростовской АЭС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что причины для беспокойства отсутствуют.

Ранее в Ростове на крыше здания на проспекте Буденновский, где работает KFC, взорвался баллон с фреоном. Из-за этого пострадали двое рабочих.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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