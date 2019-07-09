Причины появления звуков взрывов не могут выяснить власти Волгодонска

Громкие хлопки, похожие на раскат грома или взрыва услышали жители поселка Зимовников, Константиновска, села Дубовское и Волгодонска. Управлению ГО и ЧС не удалось выяснить причину появления звуков.
«Все предприятия в вышеуказанных населенных пунктах работают в штатном режиме. Это касается и Ростовской АЭС», — сказано в сообщении.
Отмечается, что причины для беспокойства отсутствуют.
Ранее в Ростове на крыше здания на проспекте Буденновский, где работает KFC, взорвался баллон с фреоном. Из-за этого пострадали двое рабочих.