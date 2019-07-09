Вернуть гербы города на Ворошиловский мост попросил житель Ростова

«Строители нового Ворошиловского моста забыли вернуть гербы Ростова-на-Дону на их законные места с обеих сторон объекта», - написал автор поста.
Как пишет горожанин, эти гербы есть даже на мозаике в подземном переходе на пересечении Буденновского и Московской. По словам ростовчанина, эти гербы в свое время были объектом культурного наследия Ростова, уникальными и единственными в своем роде.
При этом многие пользователи отметили, что мост давно открыт, а про гербы вспомнили только сейчас. Как обычно, некоторые нашли повод пошутить. «Человек-подписчик уже выехал и вешает гербы на их законные места!», — написал один из комментаторов.