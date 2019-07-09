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Вернуть гербы города на Ворошиловский мост попросил житель Ростова

9 июля 2019, 14:58
Фото: vk.com/rostovnadonu
Вернуть гербы Ростова-на-Дону на Ворошиловский мост попросил местный житель, сообщается в городском паблике.

«Строители нового Ворошиловского моста забыли вернуть гербы Ростова-на-Дону на их законные места с обеих сторон объекта», - написал автор поста.

Как пишет горожанин, эти гербы есть даже на мозаике в подземном переходе на пересечении Буденновского и Московской. По словам ростовчанина, эти гербы в свое время были объектом культурного наследия Ростова, уникальными и единственными в своем роде.

Фото: vk.com/rostovnadonu

При этом многие пользователи отметили, что мост давно открыт, а про гербы вспомнили только сейчас. Как обычно, некоторые нашли повод пошутить. «Человек-подписчик уже выехал и вешает гербы на их законные места!», — написал один из комментаторов.

Напомним, в Аксайском районе установили самый высокий флагшток в Ростовской области.

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