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Более 50 млн руб потратят на создание парка в станице под Ростовом

10 июля 2019, 09:05
Фото: donland.ru
Свыше 50 миллионов рублей вложат в строительство парка «Донской» в станице Старочекасская Ростовской области, сообщили в правительстве Ростовской области.

В станице на площади шести гектаров появится парк с клумбами, детской площадкой, пешеходными и велосипедными дорожками. Здесь предусмотрят пространства для исторических реконструкций и казачьих шермиций

Отмечается, что проект финансируется из областного бюджета. Более 50 миллионов выделили из федерального бюджета после победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кроме того, в станице в текущем году прошла реконструкция пяти улиц и еще на двух провели капитальный ремонт. Также был введен в эксплуатацию парк «Ефремовский» площадью четыре гектара, где уложили дорожки, высадили деревья и кустарники.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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