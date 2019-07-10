Более 50 млн руб потратят на создание парка в станице под Ростовом

В станице на площади шести гектаров появится парк с клумбами, детской площадкой, пешеходными и велосипедными дорожками. Здесь предусмотрят пространства для исторических реконструкций и казачьих шермиций
Отмечается, что проект финансируется из областного бюджета. Более 50 миллионов выделили из федерального бюджета после победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Кроме того, в станице в текущем году прошла реконструкция пяти улиц и еще на двух провели капитальный ремонт. Также был введен в эксплуатацию парк «Ефремовский» площадью четыре гектара, где уложили дорожки, высадили деревья и кустарники.