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Бывший гендиректор РЭМЗ Варшавский потребовал от предприятия 333 млн рублей

10 июля 2019, 14:56
Фото: Daniil Popov/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Предприниматель Вадим Варшавский подал требование в отношении «Ростовского электрометаллургического завода» о возврате 333,5 миллиона рублей, следует из документов в Едином реестре сведений о банкротах.

Из уведомления о получении требований кредиторов известно, что основанием для действий Вадима Варшавского послужили три кредитных договора, три договора поручительства и договор срочного вклада, заключенные с 2011 по 2016 годы.

Напомним, что Вадим Варшавский ранее занимал пост гендиректора РЭМЗ. В конце 2018 года бизнесмен был отстранен от управления предприятием.

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.

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