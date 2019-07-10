Сбившего пенсионера бывшего полицейского на Audi A80 будут судить под Ростовом

Прокуратурой Чертковского района утверждено обвинительное заключение. Авария произошла в феврале 2019 года, когда пьяный полицейский сел за руль Audi A80. На дороге Маньково — Калитвенское он нарушил правила дорожного движения и потерял контроль над управлением.