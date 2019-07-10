Сбившего пенсионера бывшего полицейского на Audi A80 будут судить под Ростовом

Прокуратурой Чертковского района утверждено обвинительное заключение. Авария произошла в феврале 2019 года, когда пьяный полицейский сел за руль Audi A80. На дороге Маньково — Калитвенское он нарушил правила дорожного движения и потерял контроль над управлением.
«Автомобиль вылетел на обочину и сбил пожилого мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.
Отмечается, что водитель уехал с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело, его передали в суд. Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
Ранее в Ростове под колесами легкового автомобиля оказалась несовершеннолетняя девушка.