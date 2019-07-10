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Сбившего пенсионера бывшего полицейского на Audi A80 будут судить под Ростовом

10 июля 2019, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил человека, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратурой Чертковского района утверждено обвинительное заключение. Авария произошла в феврале 2019 года, когда пьяный полицейский сел за руль Audi A80. На дороге Маньково — Калитвенское он нарушил правила дорожного движения и потерял контроль над управлением.

«Автомобиль вылетел на обочину и сбил пожилого мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель уехал с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело, его передали в суд. Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.

Ранее в Ростове под колесами легкового автомобиля оказалась несовершеннолетняя девушка.

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