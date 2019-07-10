Счастливыми себя чувствуют 74% опрошенных из Ростовской области

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Ростова-на-Дону был бы счастлив, получая около 203 тысяч рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона. По этому показателю южная столица заняла третье место в рейтинге крупных российских городов.