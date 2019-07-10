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Счастливыми себя чувствуют 74% опрошенных из Ростовской области

10 июля 2019, 17:28
Фото: freepik / freepik.com
Большинство жителей Ростовской области считают себя счастливыми людьми, следует из «Карты счастья России», опубликованной каналом ТНТ.

Так из опрошенных жителей Ростовской области 74% указали, что счастливы.

Максимальный процент счастливых людей проживает в Чукотском автономном округе — 100%. Также счастливыми себя считают 91% опрошенных из Новосибирской области и 92% из Саратовской области и 95% из Тверской области.

В соседних Ставропольском и Краснодарском краях счастливыми оказались 80% опрошенных жителей.

«Карта счастья России» была опубликована в преддверии премьеры нового сериала на канале ТНТ «Бихэппи».

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Ростова-на-Дону был бы счастлив, получая около 203 тысяч рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона. По этому показателю южная столица заняла третье место в рейтинге крупных российских городов.

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