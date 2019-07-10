Тушение Ростовского музыкального театра засняли на видео с высоты

Пожар начался во вторник в 17.00 мск с утеплителя под металлической крышей. Из-за этого повалил черный дым, а прибывшие пожарные присвоили возгоранию третий ранг.
Отмечается, что ликвидировать огонь удалось через 2,5 часа. За это время успели выгореть 350 квадратных метров территории.
Сейчас театр находится на ремонте, из здания во время пожара вывели около 20 рабочих. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Один из горожан с высоты заснял процесс тушения. Ролик длится 50 секунд и набрал более 37 тысяч просмотров.