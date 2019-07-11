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Депутаты попросят полицию разобраться с удержанием машины инвалида в Ростове

11 июля 2019, 16:33
Фото: координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Окунев.
Руководство стоянки попросят проверить депутаты Заксобрания Ростовской области в связи с удержанием автомобиля женщины-инвалида, рассказал RostovGazeta региональный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Окунев.

Ранее в СМИ появились публикации о женщине-инвалиде II группы, чью машину забрали на штраф-стоянку. Несмотря на отмену постановления об административном правонарушении, автомобиль ростовчанки продолжали удерживать на стоянке.

«Общественный совет нашего проекта внимательно ознакомился с публикациями в СМИ, связанными с ситуацией, с которой столкнулась инвалид II группы, жительница Ростова-на-Дону. Мы с коллегами изучим все обстоятельства произошедшего. Будут подготовлены депутатские запросы в организацию, которой принадлежит данная стоянка, а также в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям лиц, удерживавших автомобиль после аннулирования штрафа», — подчеркнул Владимир Окунев.

Кроме того, Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, упрощающий гражданам с ограниченными возможностями здоровья процедуру получения мер социальной поддержки и услуг. В документе учтена поправка «Единой России» о праве на бесплатную парковку для людей с ОВЗ во всех регионах страны, добавил Владимир Окунев.

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