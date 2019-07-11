Депутаты попросят полицию разобраться с удержанием машины инвалида в Ростове

«Общественный совет нашего проекта внимательно ознакомился с публикациями в СМИ, связанными с ситуацией, с которой столкнулась инвалид II группы, жительница Ростова-на-Дону. Мы с коллегами изучим все обстоятельства произошедшего. Будут подготовлены депутатские запросы в организацию, которой принадлежит данная стоянка, а также в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям лиц, удерживавших автомобиль после аннулирования штрафа», — подчеркнул Владимир Окунев.