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Общественный совет при департаменте транспорта создали в Ростове

11 июля 2019, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону при департаменте транспорта города был создан общественный консультативный совет, сообщили в городской администрации.

«Представители совета будут учитывать потребности и интересы местных жителей при организации транспортного обслуживания. В состав совета вошли пассажиры, работники транспорта, ученые-транспортники, льготники, общественники», — сказано в сообщении.

Кроме того, членами совета стали представители СМИ. Все поступившие предложения рассмотрят во время утверждения плана работы на этот год.

Также новая структура готова сотрудничать с каждым местным жителем.

Ранее департамент транспорта города направил распоряжения 12 перевозчикам о расторжении контрактов. Это связано с постоянными жалобами горожан на плохую работу.

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