Общественный совет при департаменте транспорта создали в Ростове

«Представители совета будут учитывать потребности и интересы местных жителей при организации транспортного обслуживания. В состав совета вошли пассажиры, работники транспорта, ученые-транспортники, льготники, общественники», — сказано в сообщении.
Кроме того, членами совета стали представители СМИ. Все поступившие предложения рассмотрят во время утверждения плана работы на этот год.
Также новая структура готова сотрудничать с каждым местным жителем.
Ранее департамент транспорта города направил распоряжения 12 перевозчикам о расторжении контрактов. Это связано с постоянными жалобами горожан на плохую работу.