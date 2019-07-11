rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский депутат предложил расстреливать тех, кто банкротит предприятия

11 июля 2019, 17:52
Фото: pixabay.com
Чтобы народу жилось лучше, нужно расстрелять многих людей, которые занимаются банкротством, считает депутат Заксобрания Ростовской области, руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Козаев.

В четверг прошел круглый стол комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему «О финансовом оздоровлении предприятий и организаций, имеющих признаки несостоятельности (банкротства)».

«Я слушаю то, что сейчас говорят — это обычные заказы сверху. Это вопрос, как развалить страну, уничтожить народ, который проживает на нашей земле. Вот это все ваше окружение, которое занимается банкротством, — все солдаты оккупантов. Здесь всего несколько человек от имени народа, так что я хочу сказать? Птичий грипп и все остальное — это чтобы специально уничтожить нашу страну», — заявил депутат. По его словам, никто не говорит, что делать с проблемой банкротства. «А просто говорят, что нам никто не нужен. Для пользы народа ничего не делается. Я не собираюсь продолжать, дискуссия — это пустая болтовня. Надо возродить нашу родину и гнать оккупантов от нашей земли, тогда мы разберемся, что надо [делать] с нашими землями, заводами, фабриками и так далее. И многих расстреливать. Расстреливать, чтобы народу жилось хорошо. Вот это хотел сказать, все остальное — заказы сверху Америки», — заключил спикер.

Ранее Козаев попал в список депутатов-должников. У него были неоплаченные долги по страховым взносам и налогам. В общей сложности парламентарий задолжал более 131 тысячи рублей.

Материалы по теме
Прощаю вам мои долги: Рейтинг депутатов-должников Ростовской области В Ростовской области у банкрота-«Евродона» украли два погрузчикаКомпании Ростовской области не умеют вовремя банкротиться
#Новости#Политика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58