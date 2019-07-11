Ростовский депутат предложил расстреливать тех, кто банкротит предприятия

«Я слушаю то, что сейчас говорят — это обычные заказы сверху. Это вопрос, как развалить страну, уничтожить народ, который проживает на нашей земле. Вот это все ваше окружение, которое занимается банкротством, — все солдаты оккупантов. Здесь всего несколько человек от имени народа, так что я хочу сказать? Птичий грипп и все остальное — это чтобы специально уничтожить нашу страну», — заявил депутат. По его словам, никто не говорит, что делать с проблемой банкротства. «А просто говорят, что нам никто не нужен. Для пользы народа ничего не делается. Я не собираюсь продолжать, дискуссия — это пустая болтовня. Надо возродить нашу родину и гнать оккупантов от нашей земли, тогда мы разберемся, что надо [делать] с нашими землями, заводами, фабриками и так далее. И многих расстреливать. Расстреливать, чтобы народу жилось хорошо. Вот это хотел сказать, все остальное — заказы сверху Америки», — заключил спикер.