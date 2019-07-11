Шутка нарядившегося паркоматом ростовского пранкера закончилась в полицейском участке

Парень в коробке из-под холодильника с надписью «оплата парковки» обстреливал прохожих из водяного пистолета.
Некоторые горожане отнеслись к шутке спокойно, кто-то в панике убежал, а самые бдительные вызвали полицию. Мужчину «извлекли» из коробки и доставили в полицейский участок.
Как пояснил задержанный, он просто хотел опробовать работу водяного пистолета. На вопрос полицейского, с какой целью он вообще принес пистолет на парковку, ростовчанин ответил, что поливал асфальт и газоны, которые совсем засохли из-за жары.
Пользователи шутку оценили, кто-то даже посетовал, что народ растерял чувство юмора. «Ну ребята, вы чего, мы и так оказывается самый агрессивный город, будьте добрее», — написал один из комментаторов.
Напомним, ранее полиция в Ростове задержала мужчину в костюме розового зайца, изображавшего из себя регулировщика движения.